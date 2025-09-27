Tenis: final anticipado para los argentinos en la gira asiática

Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados en primera ronda de los torneos ATP 500 de Beijing y Tokio, lo que marcó el cierre de la participación albiceleste en la gira asiática de esta semana.

El primer golpe llegó con la derrota de Francisco Cerúndolo (21°) ante el estadounidense Learner Tien (54°), que lo superó por 4-6, 6-3 y 6-4 en Beijing. Más tarde, en la madrugada argentina del jueves, Sebastián Báez (41°) no pudo con Carlos Alcaraz en Tokio, mientras que Camilo Ugo Carabelli (43°) también se despidió en su debut en la capital china.

A este panorama se sumó la baja de Tomás Etcheverry (55°), quien arrastraba una lesión intercostal sufrida el pasado domingo en Hangzhou. El platense no logró recuperarse y debió retirarse antes de enfrentar al belga David Goffin (87°).

De esta manera, el tenis argentino cerró sin triunfos una semana adversa en Asia, en una etapa de la temporada clave para sumar puntos de cara al ranking de fin de año.

Hockey: regresa el Torneo Metropolitano

La acción del deporte del palo y la bocha volverá al ruedo tras un fin de semana de descanso. En primer lugar, Santa Bárbara Hockey Club, el representante de la ciudad en la máxima categoría de Buenos Aires visitará a Quilmes por la fecha número 22 del Campeonato de Damas A a partir de las 16 horas.

En la Primera B, San Luis será visitante ante Buenos Aires CRC, mientras que en la Primera C2, Universitario será local frente a San Martín.

Por otro lado, en la D2, Estudiantes de La Plata visitará al SIC B y en la D3, Gimnasia también saldrá de la ciudad para enfrentarse ante Puerto Nizuc a domicilio.