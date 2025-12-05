Tenis: Mercedes Paz renunció a su puesto de capitana Argentina

Mercedes Paz anunció el final de su ciclo de siete años como capitana de la Selección Argentina de la Billie Jean King Cup, informó la Asociación Argentina de Tenis. En una carta, la tucumana expresó su satisfacción por haber logrado cinco clasificaciones consecutivas a los Playoffs y por acompañar el crecimiento de nuevas camadas de jugadoras, en un período que definió como un honor para su carrera. Recordó los inicios de su gestión en 2019, marcados por incertidumbres, hasta consolidar una identidad sólida para el equipo. Bajo su liderazgo, 15 jugadoras pasaron por distintas ediciones, con debuts y consolidaciones. Paz también destacó la profesionalización del cuerpo técnico, el sentido de pertenencia del grupo y su presencia en Juegos Panamericanos y Olímpicos junto a medallistas como Podoroska, Carlé y Riera.