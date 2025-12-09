Tiago Palacios: “Tuve una mala racha, pero ahora estoy contento”

El autor del gol en el “Clásico del Siglo” habló con la prensa ni bien finalizó el partido y mostró su emoción por el objetivo logrado. “Estoy muy contento. Tuve una racha en la que no pude convertir y que se dé en estos últimos dos partidos la verdad que me da mucha felicidad. Fue un mal momento para mí, pero con la ayuda de los chicos y de mi familia pude salir adelante”, sentenció Tiago Palacios.

Sobre el gol y el festejo que realizó con Edwin Cetré, el oriundo de Gregorio de Laferrere explicó: “Hablamos en la semana de que me iba a dar una asistencia e íbamos a hacer un festejo. Eduardo (Domínguez) nos pidió sobre todo orden. Hace tiempo que no ganábamos acá”.