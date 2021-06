Tití se fue del país y se despidió por las redes

El mediocampista Lucas Rodríguez viajó rumbo a México. Tras irse con el pase en su poder de Estudiantes de La Plata, seguirá su carrera en el Xolos de Tijuana. El futbolista no aceptó la propuesta de renovación que le hizo la entidad albirroja y dio por finalizado el vínculo que tenía firmado hasta el 30 de junio. Tití, categoría 1997, se fue en silencio y según fuentes consultadas por El Clásico, ya hace varios días que no entrenaba en el Country Club de City Bell.



Lo llamativo, más allá de que el volante se fue sin decir una palabra públicamente, es el hermetismo con el cual se maneja la Comisión Directiva y la Secretaría Técnica liderada por Agustín Alayes, que tampoco le dio la información a los socios de la institución.



Vale señalar que Ricardo Zielinski lo tenía como uno de los titulares. Pidió por su continuidad, pero no hubo acuerdo económico. Entonces, decidió quedar en libertad, y aceptar la propuesta que le acercó su agente Cristian Bragarnik para jugar en el elenco de Tijuana.

Despedida por redes sociales

Tras viajar a México, Titi Rodríguez mantuvo el silencio pero eligió sus redes sociales para referirse a su salida de Estudiantes. A través de una publicación, se despidió de los hinchas Pincharratas: "Me despido del club que me formó como jugador, como persona, que fue mi segunda casa por 13 años y que me dio la oportunidad de poder cumplir mi sueño como jugador".

Y cerró: "Solo palabra de agradecimiento a todas las personas que trabajan en el club, entrenadores, profesores, compañeros y toda la gente que siempre me dio su apoyo, su cariño, me hizo sentir muy feliz y muy cómodo durante todo este tiempo.. espero que en un futuro nos volvamos a encontrar. GRACIAS ".

Peligra la continuidad de Leo Godoy

La Secretaría Técnica de Estudiantes de La Plata y el entrenador Ricardo Alberto Zielinski pueden tener malas noticias en los próximos días. Según información a la que accedió este multimedio, Talleres de Córdoba, dueño del pase de Leonardo Godoy, recibió varios sondeos para quedarse con los servicios del lateral derecho, que tiene contrato con el elenco albirrojo hasta el 31 de diciembre.



La entidad cordobesa tiene una opción de repesca, en la que debe darle 500.000 dólares al Pincha para volver a tener al defensor y de esa manera poder venderlo. Esto sería una pésima noticia para el León, que se quedaría sin un hombre clave.