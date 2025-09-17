Tragedia en el rugby paraguayo: muere Esteban Racca durante un partido

Esteban César Racca, rugbier argentino de 41 años, perdió la vida mientras disputaba un partido con Old King Club de Paraguay. El jugador se desvaneció tras una formación de scrum y, pese a la rápida asistencia médica, no pudo ser reanimado.

El forense Pablo Lemir confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico cerrado, provocado por un golpe en la cabeza ocurrido minutos antes del colapso.

La fiscalía solicitó las grabaciones completas del encuentro para determinar si existió alguna acción antideportiva que pudiera haber derivado en el fatal desenlace. Muchos en redes sociales aprovecharon la ocasión para cuestionar el roce que tiene el deporte, pero desgraciadamente son accidentes que pueden ocurrir más allá de los recaudos que se tomen, una verdadera pena y algo que despierta congoja en el mundo del deporte.

Tanto la Unión de Rugby del Paraguay como el club Old King expresaron su profundo dolor y enviaron condolencias a la familia y amigos de Racca, destacando su pasión por el deporte y su compromiso con el equipo.

“Desde la Unión de Rugby del Paraguay expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido”, señalaron en un escrito.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansá en paz, hermano de la ovalada”, completaron.