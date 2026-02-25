Tras ganar en Río, Etcheverry fue nombrado personalidad destacada en Buenos Aires

El tenista platense Tomás Etcheverry fue una de las sensaciones del tenis internacional el pasado fin de semana al ganar el ATP 500 de Río de Janeiro, conquista por la cual recibió los elogios del propio Novac Djokovic.

Además, ayer fue declarado personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires por una iniciativa que fue aprobada por la Legislatura bonaerense y reconoce su trayectoria y proyección internacional.

El tenista oriundo de la zona norte de La Plata fue destacado no solo los logros deportivos alcanzados en el último tiempo, sino también su desempeño profesional, su proyección internacional y los valores que representa dentro y fuera de la cancha.

El texto aprobado subraya su compromiso, disciplina y perseverancia a lo largo de su carrera, cualidades que lo llevaron a consolidarse como uno de los máximos exponentes del tenis argentino en la actualidad.

“Etcheverry representa al país en los torneos más importantes del circuito internacional y logró posicionarse entre los mejores del ranking mundial, fruto de años de esfuerzo, entrenamiento constante y convicción en sus objetivos”, expresa en uno de los párrafos la iniciativa que impulsó el diputado provincial Marcelo Leguizamón.

Además, se buscó poner en foco en el impacto que genera su ejemplo en las nuevas generaciones, resaltando el valor de su recorrido deportivo como modelo de superación y dedicación para jóvenes bonaerenses y de todo el país.

Cabe recordar que para formar parte de este certamen como así también del ATP de Buenos Aires, Tomás Etcheverry desistió de formar parte del equipo de Copa Davis que a comienzos de este mes cayó contra Corea del Sur y del cual participó el otro tenista destacado de la ciudad Thiago Tirante.