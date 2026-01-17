Tras idas y venidas, Salinas regresó a Villa San Carlos

Rodrigo Salinas volvió a su lugar en el mundo. El delantero firmó su contrato y quedó oficialmente vinculado por un año a Villa San Carlos, convirtiéndose en la cuarta incorporación del club de Berisso de cara a la temporada 2026.

El atacante regresa a la institución que lo vio nacer futbolísticamente y donde dejó una huella imborrable. Fue el autor del gol que le dio a la Villa el título de Primera C el 18 de mayo de 2009, una conquista que quedó marcada a fuego en la historia del club y en el recuerdo de los hinchas.

Con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y en el exterior, Salinas apuesta a volver a sus raíces para afrontar un nuevo desafío. Su objetivo será aportar experiencia y jerarquía en la búsqueda de protagonismo en el próximo certamen de Primera B Metropolitana.

Próximo a cumplir 40 años en julio, el atacante buscará darle jerarquía al frente de ataque donde dice presente el joven Luca Ferro tras la partida de Emanuel Zagert a San Martín de Burzaco.

Vale mencionar que el atacante se suma a Simon Cañete, Ezequiel Melillo y Fernando Farías, en un grupo que promete tener algunas incorporaciones más, aunque el entrenador Pablo Miranda está conforme con el material que hay a disposición.

El delantero llega en condición de libre tras su último paso por Mitre de Santiago del Estero. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Godoy Cruz, Rosario Central, Unión de Santa Fe, Los Andes, Chacarita Juniors, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Sarmiento de Junín y Mitre, entre otros, además de sumar experiencia internacional en Atlante de México, Al Ettifaq de Arabia Saudita, Deportes La Serena de Chile y Atlético Grau de Perú.

Sábado de amistoso

A la espera de lo que será el comienzo de la temporada, el plantel profesional de Villa San Carlos afrontará este sábado una nueva jornada de fútbol formal. El rival de turno será Talleres de Remedios de Escalada, el equipo que tiene como director técnico a Lucas Licht, que supo defender la casaca del Villero y también ser deté.

Esta práctica será en las instalaciones del Sindicato de Empleados de Comercio y será el tercer amistoso para San Carlos en esta pretemporada.