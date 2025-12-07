Turismo Carretera: Canapino puede consagrarse en La Plata
En caso de consagrarse en La Plata, Canapino alcanzará su quinto campeonato en la categoría.
Agustín Canapino (Camaro) quedó a un paso de coronarse nuevamente campeón de Turismo Carretera tras obtener en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata su 7ª pole position de la temporada 2025. El piloto del Canning Motorsports tiene el título al alcance de la mano: si mañana gana la 1ª serie, sumará una ventaja de 68 puntos cuando solo restarán 67,5 por disputarse en el Premio Coronación. En ese caso, alcanzará su 5º campeonato en la categoría más popular del país.
El “Titán” mostró un dominio absoluto desde los entrenamientos, liderando ambas tandas y confirmando su potencial en clasificación. Con un registro de 1m22s725, pulverizó su propio récord del circuito, bajándolo en 1s249 respecto de la marca que había establecido en 2024. Además, el arrecifeño selló su 3ª pole consecutiva en La Plata (2021, 2024 y 2025), reforzando su dominio en un trazado que le sienta especialmente bien.
Detrás apareció Marcelo Agrelo (Camry NG), quien se ubicó 2º a 0s442 en su última presentación con el Maquin Parts Racing, completando una jornada en la que Canapino volvió a marcar el ritmo del campeonato.
Domingo 7 de diciembre
● 1ra. Serie, 5 vueltas. (10:10 Hs.)
● 2da. Serie, 5 vueltas. (10:35 Hs.)
● 3ra. Serie, 5 vueltas. (11:00 Hs.)
● FINAL, 25 vueltas o 50 (cincuenta) minutos máximo. (13:30 a 14:20 Hs.)