Verdadera Pass bajó de los clásicos a la categoría y “sobró” la carrera

Compitiendo con el “clásico” futbolero platense, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de diez cotejos. En el Premio “Es Mío” (1.100 mts.), nuestra recomendada Verdadera Pass, se alzó con la victoria y lo hizo en forma concluyente, ya que vino cerca del fuego –que avivaba adelante Texana Rye – pero sin chamuscarse, para avanzar en la recta y pasar de largo, siguiendo viaje triunfal hasta el disco que cruzó con tres cuerpos de ventaja sobre la sorprendente Pink Point; en tanto, a medio cuerpo, Filha completó el podio. Sin que su habitual conductor Gonzalo Borda en ningún momento lo exigiera, se impuso en buen registro y de esta forma la defensora del stud-haras “El Alfalfar” lograba el tercer éxito de su campaña en nueve salidas.

Cotejo reservado para yeguas de 3 años ganadoras de una o dos carreras, rompió el fuego de la programación con nueve participantes en pista, ya que Muy Feliz dejó el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Celta, que prometía un sport de $2.25, superando lo reunido por Texana Rye ($3.25) y por Verdadera Pass ($4.75).

Abiertos los partidores, en una suelta donde Texana Rye jugó a los autitos chocadores con las rivales que se encontraban a su izquierda, Máxima Risk y Pink Point –que quedaron indenme de los “toquecitos”- “primerearon” a la nombrada Texana Rye y Verdadera Pass. No obstante, formalizada la carrera, Terxana Rye pasó a enseñar el camino con largo y medio de luz sobre Pink Point, que se adelantaba por poco a Verdadera Pass que avanzaba por su costado exterior, en tanto por los palos Máxima Risk no perdía el compás. Con un andar vertiginoso concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, seguía mandando Texana Rye y promediando el trayecto de la elipse la puntera mantenía un largo de luz sobre Pink Point, Verdadera Pass y Máxima Risk, que se juntaban en su persecución.

Concluída la curva, y cuando se espera algo más, la vanguardista intentó la disparada, pero enseguida Pink Point y Verdadera Pass cargaron a degüello. De tal forma que faltando 200 metros para la definición, con fácil andar Verdadera Pass dominó para escapar rumbo al disco que cruzó con tres largos de ventaja sobre la brava Pink Point, mientras que el avance de Filha le alcanzó para quedarse con la tercera chapa del marcador.

La ganadora vino en 22s.95/100 y en 48s.73/100 hasta completar el buen registro de 1m.05s.70/100 para los 1.100 metros de pista pesada.