Verón viaja igual

Juan Sebastián Verón dirá presente en la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing, aunque no podrá ocupar su lugar habitual en el protocolo. El presidente del Pincha viajará a Santiago del Estero en vuelo privado, acompañado por amigos y dos de sus hijos (Deian e Iara), para seguir el partido del sábado desde la popular, como un simpatizante más. Un acto de rebeldía digno de él: no fue el primero... tampoco será el último.

El 7 de octubre de 2006, en el triunfo de Estudiantes 3-0 sobre Lanús por la fecha 10 del Apertura 2006, JSV vio el partido con el público y revolucionó la tribuna visitante de La Fortaleza. Había sido sancionado por llegar a la quinta amarilla en la jornada anterior (victoria 1-0 contra San Lorenzo), pero el capitán de aquel equipo campeón no se lo quiso perder y lo vivió con su gente.

La presencia de la Brujita suma tensión a un partido cargado de condimentos, no solo por lo que se juega en la cancha. La suspensión de seis meses por violar el artículo 12 del Código Disciplinario de AFA, producto de la actitud de los jugadores del León de no hacer el tradicional pasillo de reconocimiento al campeón Rosario Central en el Gigante de Arroyito, lo marginó de cualquier actividad oficial vinculada al fútbol.