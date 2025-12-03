Villa San Carlos perdió el clásico y quedó eliminado del Reducido

Se terminó la temporada 2025 para el primer equipo de Villa San Carlos. Los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda perdieron por 1-0 ante Acassuso por el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Lucas Rey marcó el único gol de la tarde en Boulogne y fue expulsado Alejandro Lugones por doble amarilla en el Celeste.

Con este resultado los del Pájaro quedaron fuera de competencia y no volverán a jugar hasta el próximo año, en una campaña que igualmente fue positiva para los de Berisso, ya que sumaron 57 puntos, producto de 15 victorias, 12 empates y 13 derrotas, marcando 47 goles y recibiendo 49.

Fue una serie muy pareja con el Quemero, con una igualdad sin goles en el Gennacio Sálice, donde el Villero dejó pasar la oportunidad de sacar ventaja jugando con un hombre más durante más de 60 minutos, y en la vuelta al minuto del complemento una distracción a la salida de un lateral le permitió al local ponerse adelante en el marcador y llevarse la clasificación a semifinales.

La derrota fue muy dolorosa, en tiempo de descuento Lugones vio la roja por doble amarilla al cometer una dura infracción de impotencia y prácticamente San Carlos no generó peligro. La ausencia de Emanuel Zagert en ofensiva se sintió, el Chaco no pudo estar debido a una suspensión de cinco fechas.

Ahora será tiempo para barajar, dar de nuevo, pero con la mente tranquila de el equipo hizo una buena temporada en la B Metropolitana, volviendo a ser protagonista.