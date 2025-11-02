Villa San Carlos sumó un punto en su visita a Burzaco

Villa San Carlos igualó 1-1 en su visita a San Martín de Burzaco por la décimo novena fecha del Clausura de Primera B. El Villero había abierto el marcador a los 13 minutos del primer tiempo con el tanto de Matías Samaniego, aunque no pudo aguantar con un hombre de más, ya que el dueño de casa sufrió la expulsión de Guillermo Mac Kay sobre el cierre de la primera etapa.

En el complemento Sanma llegó a la igualdad a través de un penal convertido por Braian Chávez.

Un empate con sabor a poco para la Villa quien continúa luchando por el ingreso al reducido y Copa Argentina.

La próxima fecha el conjunto de Pablo Miranda tendrá un duelo clave cuando reciba en Berisso a Deportivo Armenio.