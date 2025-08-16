Vuelve Let Me Dance a la pista en la cual no sabe lo que es perder

Por GALOPÓN

Sábado de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con un programa de trece carreras, entre las 13 y las 19. En el Clásico “Wilfredo Latham” (L-1.100 mts.), participarán siete reconocidas velocistas que conforman un lote homogéneo y vamos a confiar nuestro voto a Let Me Dance , que dio espectáculo al ganar debutando por siete cuerpos a La Lizy y por más a Mimosa Grey; y a vuelta de hoja repitió el plato frente a Castaña Pass. Ello llevó a los que dirigen su campaña a tentar suerte contra los machos en un clásico palermitano, donde no se amoldó a la recta palermitana- todo el tiro “buscó” el codo- quedando sexto de Antiguo Secreto. En su regreso a la pista donde entrena, la defensora del stud “El Rey de SAO”, entre sus pares, buscará regresar a la senda triunfal. Pero no la tendrá fácil ante la promocionada Mimosa Grey que viene de obtener su primera medalla clásica y en el mismo nivel se encuentra Tranquila Señora en “parecida” línea con Let Me Dance, porque su único traspié fue contra los potrillos.

Por su parte, también se presenta atractivo el tradicional Clásico “Manuel F. y Emilio Gnecco” y como buenos “localistas”, nuestro voto lo defenderá Illa Alegre que a los 7 años está pasando por el mejor momento de su campaña ya que viene de vapulear a Poliziana a la que derrotó por siete cuerpos en el mismo tiro de hoy y con el mismo peso. La de “El Barrial” se las verá con Bella Marieta temible rival del escuadrón de Juancito Saldivia, que pisa por primera vez esta cancha con intenciones de llevarse todo.

Se vienen dos carrerones… Hagan juego, señores.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 3 – 7 – 5

2da.) 4 – (9 – 9 A) - 5

3ra.) 3 – 5 - 1

4ta.) 2 – 1 – 6

5ta.) 2 – 1 - 9

6ta.) 6 – 3 – 9

7ma.) 3 – 2 – 4

8va.) 5 – 3 – 8

9na.) 9 – 10 - 5

10a.) 3 – 6 – 7

11a.) 13 – 9 – 12 - 6

12a.) 10 – 11 – 8

13a.) 2 – 16 – 9 – 12