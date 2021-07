Wimbledon: Hubert Hurkacz eliminó a Medvedev en un partidazo

Hubert Hurkacz dio el batacazo de la jornada tras vencer a quien, en la previa, era una de los favoritos: el ruso Daniil Medvedev. El polaco se impuso por 2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-3 y 6-3 en los octavos de final de Wimbledon. En la próxima ronda irá ante el gran Roger Federer, con quien tiene un antecedente en el Masters 1000 de Indian Wells en 2019, con victoria para el actual número 8 del mundo.

Cabe recordar que el encuentro había sido suspendido el pasado lunes por una fuerte lluvia, cuando el partido estaba 2-6, 7-6, 3-6 y 4-3. En la reanudación, el polaco de 24 años se aseguró el cuarto set y liquidó el quinto para llevarse la victoria. “Detener ayer en el cuarto set fue la primera vez para mí. Trabajé con mi entrenador y fisioterapeuta para prepararme para hoy y tratar de hacer las cosas mejor. Creo que hice un buen trabajo hoy”, confesó Hurkacz, y agregó: “Estábamos en la cancha 2 y luego entramos aquí. Estar aquí y poder ganar ese partido es muy importante para mí”.

El tenista polaco de 24 años arribó a Wimbledon habiendo perdido sus últimos cinco partidos en el circuito (en la misma cantidad de torneos), dos de ellos sobre césped, en Stuttgart y Halle. Nacido en Breslavia, valiosa porción de la Polonia medieval y sede de una de las diócesis católicas más antiguas del país, conocía la complejidad de Wimbledon. De hecho, después de competir en el cuadro principal de 12 Grand Slam, había sido en el británico en el que mejores resultados había obtenido (tercera ronda, en 2019). El presente no invitaba a la ilusión. Sin embargo, creciendo poco a poco, terminó concretando un triunfo de alto impacto.

Por su parte, Roger Federer no para de escribir historia rica en Wimbledon. Luego de convertirse en el tenista más longevo en alcanzar los cuartos de final en el All England, ahora, el suizo buscará extender su sello hasta las semifinales y para eso deberá vencer a Hurkacz. El encuentro comenzará no antes de las 11:30 (horario de Argentina).

Zeballos y Machi González salen a la cancha

Tras la caída de los ocho argentinos en singles, la esperanza nacional quedó en dos parejas: la de Horacio Zeballos y la de Máximo González, que ambas jugarán los cuartos en la jornada de hoy.

Cabe recordar que Zeballos hizo lo suyo junto al español Marcel Granollers contra el austríaco Oliver Marach y el paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi. La próxima cita será frente al noruego Casper Ruud y el sueco Andre Goransson, no antes de las 7 (ESPN 2).

Por su parte, Machi González y el italiano Simone Bolelli vencieron al kazajo Andrei Golubev y al holandés Robin Haase por 6-3, 6-3 y 6-2. A las 8.30 irán contra el japonés Ben McLachlan y el sudafricano Raven Klaasen.