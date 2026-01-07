Zenón es pretendido por clubes de España

Son tiempos sinuosos para Kevin Zenón en Boca. Comenzó el 2025 siendo titular indiscutido y lo finalizó relegado, con una pérdida de protagonismo importante. Ahora, se convirtió en un futbolista prescindible y podría salir en este mercado de pases. En concreto, es pretendido por el Alavés de Eduardo Coudet.

Desde el Xeneize no pondrían trabas para su salida, ya que no es un nombre propio fundamental en el plantel y con la llegada de nuevos refuerzos quedaría aún más relegado. Es por eso que la marcha del volante ofensivo es probable.

El equipo madrileño no puede comprar, por lo que buscaría un préstamo. Además del Chacho, la institución cuenta con presencia argentina en Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés (este último, suspendido hasta septiembre de 2026 por castigo de la FIFA, debido a la falsificación de documentos hecha por la Federación de Malasia).

Zenón apenas gozó de minutos en el segundo semestre de 2025. Disputó 116 minutos en el Torneo Clausura, distribuidos en 10 partidos (lo que da un promedio de casi 12' por encuentro). Además, sólo convirtió cuatro goles: uno ante Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina, otro frente Alianza Lima por la pre-Copa Libertadores y el resto contra Belgrano y Tigre, por el Apertura.