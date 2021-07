Renunció el mánager de Britney Spears

De forma reciente, Britney Spears anunció que quiere retirarse de su profesión. Ahora, le llega el turno a su mánager desde hace 25 años, Larry Rudolph, que hoy abandonó sus funciones.

Es por ello que emitió un comunicado dirigido a los tutores legales de la rubia y que reza: “Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el cual ella me informó que quería tomar una pausa laboral indefinida. Hoy temprano, me di cuenta de que Britney había estado expresando su intención de retirarse oficialmente. Originalmente, fui contratado a petición de Britney para ayudarla a manejar y asistir su carrera. Y como su mánager, creo que lo mejor para Britney es que yo renuncie a su equipo pues mis servicios profesionales ya no son requeridos”.