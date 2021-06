Eco Truly Park, una aldea ecológica, artística y autosostenible cerca de Lima

Cerca de Lima, Perú, se halla la aldea Eco Truly Park, una curiosa comunidad ecológica, artística y autosostenible que nació en 1989 como una propuesta de vida diferente con bases sólidas en los sistemas ecológicos.

Lo más llamativo del sitio son sus construcciones, edificaciones en forma cónica llamadas “truly”. “Truly es el nombre de una forma muy particular de construcción, que son como un huevo”, explica Alain Rodríguez Franco, residente del lugar.

Se trata de construcciones de adobe, una masa de barro mezclado con otros materiales, como paja. La técnica es posible allí porque el paisaje “es árido, muy seco, casi no llueve y, además, el adobe funciona como antisísmico”, dice Franco.

Además, el sitio se destaca por la implementación de cuatro principios básicos: no comer carne, huevos ni pescado; no practicar sexo ilícito; no intoxicarse con drogas ni alcohol y no practicar juegos de azar.