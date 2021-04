El Hospital Italiano, colapsado: la ocupación de camas de terapia intensiva alcanzó el 100%

Tal como afirmó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan: “No es que no vamos a tener camas, ya no estamos te­niendo”. Esta situación se replica en todos los hospitales públicos y privados de la ciudad, que se encuentran al borde de su capacidad y con su personal con un nivel de estrés que los coloca al límite.

El Hospital Italiano de La Plata es un triste ejemplo de la crítica situación sanitaria que atraviesa el país en general y la región en particular.



Este nosocomio tiene una de las terapias intensivas más grandes de la Provincia, pero con el 100% de sus plazas ocupadas.

El hospital de calle 51 entre 29 y 30 presenta una totalidad de ocupación de sus camas que incluye a terapia intensiva y las de internación general, por lo que desde la comunidad médica pidieron a los vecinos extremar los cuidados para evitar contagios.



Diario Hoy dialogó con el doctor Roberto Martínez, director del Hospital, quien dijo: “Desde el inicio de la pandemia hemos visto lo que pasaba en otros lugares con la crisis sanitaria. No hemos tenido que activar ningún caso que tenga que ver con la ética, pero en el caso de que sea necesario, tenemos el comité integrado con el que venimos conversando desde el inicio de la pandemia”.



Comité de ética



Según explicó Martínez, el comité de ética “se convoca ante cuestiones particulares, es independiente, hace recomendaciones para cualquier tema que tenga que ver con lo asistencial”. En ese sentido, el profesional subrayó que, con lo imprevisible que es la situación, puede ser convocado en cualquier oportunidad.“Lo tengo para convocarlo cuando haga falta, no hay que crearlo. Cuando tengamos algún caso lo haremos, hasta ahora no nos tocó, (aunque) no podemos decir lo que va a pasar en los próximos días o semanas”, afirmó.