Hallan vínculo entre las tormentas del Pacífico y el derretimiento de glaciares

Los glaciares de Alaska se están derritiendo a un ritmo acelerado, ya que pierden aproximadamente 60 mil millones de toneladas de hielo cada año. A unos 4000 kilómetros al sur, en California y Nevada, se están batiendo récords de calor y sequedad, lo que crea condiciones favorables para los incendios forestales. Un factor importante que contribuye al cambio climático en ambas regiones es el desplazamiento hacia el norte de las trayectorias de las tormentas invernales en el océano Pacífico Norte. Estas tormentas transportan calor y humedad desde las regiones más cálidas de la Tierra hacia el polo; cuando sus trayectorias se desplazan hacia el norte, lo que impulsa el aumento de las temperaturas.

En un nuevo estudio publicado en Nature, el Dr. Rei Chemke, del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias del Instituto Weizmann de Ciencias, y el Dr. Janni Yuval, de Google Research, demuestran que el desplazamiento de las tormentas hacia el norte se está produciendo mucho más rápido de lo previsto por los modelos climáticos.