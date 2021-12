Hallaron restos que datan de la catastrófica erupción volcánica de Thera, ocurrida hace 3,600 años

Este lunes 27 de diciembre, fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, un estudio realizado por investigadores dirigidos por Vasıf Şahoğlu de la Universidad de Ankara, en el cual se dio a conocer nuevos datos, muy sorprendentes, sobre el evento cataclísmico de Thera y los primeros restos hallados tras la erupción volcánica, considerada por varios especialistas como una de las explosiones más grandes en la historia del planeta Tierra y de la humanidad.

La erupción minoica fue uno de los fenómenos naturales más significativos ocurridos en el mar Egeo, durante la Edad del Bronce. La erupción volcánica causó un cambio climático en la zona del Mediterráneo oriental y posiblemente en el resto del planeta.

En el artículo, el equipo de investigadores presentó evidencia de un tsunami destructivo que le siguió al cataclismo volcánico ocurrido en la isla de Santorini, al sur del Mar Egeo, a unos 200 km al sureste del territorio griego, hace aproximadamente 3,600 años.

Este 27 de diciembre, los investigadores también revelaron que han encontrado los primeros restos humanos del catastrófico evento (comparable con la detonación de millones de bombas atómicas).

Los restos fueron encontrados en Çeşme-Bağlararası en la actual Turquía: se trata de partes del esqueleto de un hombre joven y sano, con signos de un traumatismo contundente, que se encuentra boca abajo entre los escombros.