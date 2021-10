Los problemas de conectividad de hace meses y el robo de cables tienen a maltraer a los vecinos del barrio El Progreso

En la zona norte de La Plata, los problemas de conectividad y las denuncias por los robos de los cables siguen ganando protagonismo a medida que avanza la primavera.

“Estamos con el mismo problema desde hace muchos meses. Pero nos llama la atención de que por muchos lados en la ciudad se empezaron a robar los cables. Pero nosotros empezamos a investigar y nos dimos cuenta que en las inmediaciones de la subida a la Autopista La Plata-Buenos Aires de Villa Elisa aparecen rollos de cables tirados. Son los mismos que sacan del tendido que pasa por las casas y luego los dejan ahí tirados”, comentó Claudio a diario Hoy.

Los vecinos sospechan que podrían ser víctimas de una especie de boicot en el servicio y comenzaron una investigación vecinal sobre el destino de los cables que desaparecen del barrio El Progreso.

Cabe destacar en tal sentido, que en las inmediaciones del Parque Ecológico, sobre calles 422 y 423 de Villa Elisa, no son pocos quienes advirtieron que ante la situación mencionada algunas empresas ofrecen un pack. “Primero te dejan sin internet y luego te ofrecen una promoción que llaman línea hogar que no sirve para nada. Acá en Villa Elisa, en el barrio El Progreso, no te pueden dar el servicio de internet porque dicen que no llegan”, dijo el vecino ofuscado.