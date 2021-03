Junín todavía espera la apertura de sesiones del Concejo Deliberante

El pasado jueves 4 de marzo el intendente de Junín, Pablo Petrecca, iba a encabezar la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante de su Comuna, sin embargo, su discurso quedó en stand by, dado que el acto tuvo que ser suspendido por el paro de los trabajadores municipales.



El distrito que conduce el intendente del PRO atraviesa un conflicto con los municipales desde mediados de febrero. En ese marco, los trabajadores resolvieron una nueva medida de fuerza por tiempo indeterminado después de rechazar un aumento salarial del 40%.

El Municipio todavía no ha logrado resolver el conflicto y por unanimidad, el Concejo Deliberante decidió suspender el inicio de las sesiones.



De esta manera, Petrecca no pudo pronunciar su discurso para dar inicio al de-sarrollo de las sesiones ordinarias del cuerpo legislativo. Mientras tanto, el conflicto salarial con los municipales sigue agravándose.



En cuanto al conflicto de fondo, habrá un encuentro en el día de hoy a las 12 del mediodía en el Palacio Comunal, buscando acercar las partes: el gobierno local se mantiene en una oferta de aumento del 49% anual mientras que el gremio plantea un 55%.