7 de cada 10 pymes en crisis

Según un informe del Observatorio PyME, 7 de cada 10 empresas pymes aseguran que su nivel productivo se mantiene sin cambios o directamente en baja. En promedio, la producción cayó 1,3% interanual y 2,0% sin estacionalidad.

A esto se suma que el 68% aseguró tener problemas debido a la contracción sostenida de las ventas.

Entre los sectores más golpeados por la caída de la actividad industrial están “Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado” (80,1% aseguró estar estancado o en baja), “Sustancias y productos químicos, caucho y plástico” (71,2%) y “Metalmecánica” (68%).