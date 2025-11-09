Abdala resiste su puesto en el Senado

Frente a los rumores de su salida anticipada como presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aseguró que su mandato durará hasta el 24 de febrero de 2026.

“Tengo mandato hasta el 24 de febrero, votado por unanimidad por los senadores, según expresa el artículo 1 y 2 del reglamento del Senado”, explicó Abdala en diálogo con Noticias Argentinas.

Su aclaración llega mientras crece el presunto malestar sobre su desempeño en la cámara dentro del oficialismo, que analiza nombres como Nadia Márquez (senadora por Neuquén) y Agustín Coto (senador por Tierra del Fuego) para sucederlo en el cargo.