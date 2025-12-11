Abrazo en Plaza de Mayo contra el ajuste libertario

Trabajadores del Hospital Garrahan y organizaciones de discapacidad se manifestaron en Plaza de Mayo para exigir que el Gobierno incorpore los fondos destinados a salud pediátrica y a políticas de inclusión que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. La actividad reunió a pacientes, familiares y profesionales de la salud que participaron de un abrazo simbólico frente a Casa Rosada.

Los convocantes señalaron que el sistema continúa en emergencia ya que no se aplicaron leyes aprobadas por el Congreso que buscaban garantizar recursos y estabilidad. Frente a este escenario, remarcaron que la continuidad de los programas de atención para niñas, niños y personas con discapacidad depende de decisiones presupuestarias que consideran urgentes.

La movilización dejó en claro que la defensa de derechos esenciales depende de la presión social y que, frente a la indiferencia oficial, la ciudadanía se convierte en garante de la continuidad de políticas públicas que sostienen la vida cotidiana de miles de familias.