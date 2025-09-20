Aceleran plazos en el litigio que involucra a YPF y Argentina

La jueza Loretta Preska ordenó a YPF entregar en 15 días la documentación requerida en el proceso de discovery, para determinar si la empresa actúa como alter ego del Estado argentino.

Cabe recordar que la causa busca establecer si los activos de YPF podrían utilizarse para cumplir la sentencia de US$ 16.000 millones contra el país.

Las partes, incluida YPF y Burford, deberán presentar sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones el 29 de octubre.