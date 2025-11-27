Acerías Berisso avanza hacia la quiebra

El conflicto en Acerías Berisso sumó un nuevo capítulo: los casi 60 trabajadores que se quedaron sin trabajo por el cierre y que decidieron tomar la fábrica se enteraron que la empresa avanza hacia la quiebra.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informaron que la empresa ratificó su plan de avanzar hacia la quiebra pese a no haber dado respuesta al pago de salarios atrasados y de las indemnizaciones.

Según denunciaron, los representantes patronales aseguraron que “no tienen intención de abonar nada a los trabajadores”, durante una nueva audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo bonaerense. El gremio calificó esta postura como una muestra del “abandono total y la irresponsabilidad patronal frente a las familias que sostuvieron la actividad productiva durante años”.

El conflicto se conoció el 23 de octubre cuando la fábrica cerró sorpresivamente. Ante esto, sumado a la negativa de los dueños de pagar indemnizaciones, los trabajadores tomaron el establecimiento.

Según contó a este medio Pablo Acuña, directivo de la UOM seccional La Plata, la situación se venía agravando con demoras en el pago de sueldos, malos tratos, pésimas condiciones laborales y despidos discrecionales. En los primeros días hubo amenazas de desalojo. No obstante, el Gobierno provincial dictó conciliación obligatoria. Al día siguiente, los empleados se encontraron que los dueños se habían llevado materiales y máquinas para que no puedan trabajar.