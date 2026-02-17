Advierten “inconsistencias” en la reforma laboral

El abogado constitucionalista Diego Armesto afirmó que la reforma laboral tiene “inconsistencias, lo que podría traer planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.

El especialista sostuvo que se debe “revisar todo el proyecto” por “muchas cosas mal redactadas”. Ejemplificó con “el artículo de las 12 horas”, en el cual “no está el tope de horas” que se deben trabajar por día. Esto atenta contra “el principio de progresividad, ya que se trata de un derecho adquirido por los trabajadores”.

Armesto también alertó que “se quiebra el principio de razonabilidad”. “Un artículo que dejaron de la ley anterior 20.744 se contradice con lo que pusieron ahora. Esto abre la puerta a la interpretación y después a la declaración como inconstitucional de la nueva ley”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

En consecuencia, el abogado vaticinó que “va a haber planteos” en los tribunales contra la reforma laboral, y estimó que “será la justicia la que la declare inconstitucional o no”.

Por otra parte, reflexionó que pareciera que en el proyecto del oficialismo “todo lo que son derechos individuales se redactaron a 200 kilómetros por hora”, porque “se dedicaron más a bajar la carga tributaria para arreglar con los gobernadores o al 2% de los sindicalistas”.

“La redacción final del proyecto apareció 15 minutos antes de la sesión y eso es grave”, agregó.