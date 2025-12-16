Aeronáuticos confirman los paros

El gremio de controladores aéreos, Atepsa, anunció un cronograma de paros que afectará tanto a vuelos nacionales como internacionales durante los días previos a las fiestas.

El primer paro será el mismo 17 de diciembre de 8 a 11 hs; el segundo el jueves 18 de 16 a 19 hs; el tercero fue previsto para el martes 23 de 19 a 23 hs; el cuarto para el sábado 27 de 14 a 17 hs; y el cronograma culmina el lunes 29, de 8 a 11 hs.

La decisión de afectar los vuelos se ratificó pese a que este miércoles está prevista una audiencia con representantes empresariales, por lo que se podrían levantar los paros.