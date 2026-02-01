Ahorristas alcanzaron un nuevo récord en la compra de dólares

Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario marcaron en rojo durante 2025. En diciembre el déficit cerró en 1565 millones de dólares. A su vez, en el año se registraron diez meses a la baja (solo el septiembre marcó saldo positivo por la medida transitoria de llevar a cero todas las retenciones a las exportaciones de granos y sus derivados).

En este camino, uno de los mayores drenajes de dólares fue por la compra neta de billetes. En diciembre, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hubo un récord de compra por 2793 millones de dólares solo por parte las personas, sin contar a empresas. En el total del 2025, se compraron 38.806 millones.

Esto responde a que la administración de Javier Milei liberó la compra de billetes por parte de las personas, uno de los principales canales de salida de divisas del país, junto con el pago de las importaciones y la cuenta servicios.

A su vez, la cuenta “Servicios” registró un déficit de 771 millones de dólares. Este rojo se explicó por los egresos netos en concepto de “Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)” por 545 millones, “Otros servicios” por 356 millones y “Fletes y seguros” por 154 millones; estos guarismos fueron parcialmente compensados por ingresos en concepto de “Servicios empresariales profesionales y técnicos” por 284 millones. La cuenta total de servicios acumuló durante el año un déficit de 11.505 millones de dólares.