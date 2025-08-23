Alarma por despidos y nuevas medidas de Kicillof para auxiliar a las pymes

En un escenario marcado por la preocupación creciente de las pequeñas y medianas empresas, el gobernador Axel Kicillof presentó un paquete de cinco medidas destinadas a aliviar la crisis productiva en la Provincia. El anuncio se dio en un contexto de alarma por el cierre de más de 15.500 firmas y la pérdida de 220.000 empleos registrados desde la llegada de Javier Milei al poder, según datos oficiales.

Las medidas incluyen un billón de pesos del Banco Provincia en líneas de crédito con tasas subsidiadas para capital de trabajo, bienes de capital y refinanciación de deudas, además de un programa especial para promover exportaciones. También se dispuso un alivio fiscal con suspensión de embargos, devolución acelerada de saldos y beneficios para buenos contribuyentes, junto con créditos agroalimentarios y subsidios de tasa para pymes y economías regionales.

“En la provincia de Buenos Aires vamos a seguir incorporando todos los instrumentos que podamos para proteger la industria y el trabajo”, afirmó Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y su gabinete económico. Mientras tanto, más de 120 empresarios de rubros como textil, metalúrgico, plástico y alimenticio expusieron en Tres de Febrero su temor por el aumento de despidos. “La producción está siendo atacada, desconocida y estigmatizada. Estamos en una crisis que no podemos negar”, señaló el ministro Augusto Costa.