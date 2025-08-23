Vuelven a aumentar los micros en La Plata en septiembre

Desde el próximo mes, viajar en micro en La Plata será más caro. A partir de la fórmula automática que combina la inflación con un 2% extra, los boletos sufrirán un incremento del 3,9%. El pasaje mínimo pasará de $554,76 a $576,41, mientras que la tarifa social quedará en $259,38.

El ajuste impactará con fuerza en estudiantes, trabajadores y familias que dependen del transporte público a diario: un viaje ida y vuelta ya supera los $1.000, un gasto fijo que golpea los bolsillos en un contexto de caída del poder adquisitivo. Los nuevos valores van desde $629,24 para el tramo de 3 a 6 km, $680,90 para 6 a 12 km, $729,19 de 12 a 27 km y $769,45 para distancias mayores. Para quienes no tengan nominalizada la tarjeta SUBE, el costo puede ser hasta un 60% más alto.