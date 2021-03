Alberto Fernández: “Lo que ha hecho la Corte en Brasil es la admisión de que el lawfare existe”

El Presidente Alberto Fernández brindó ayer por la noche una entrevista televisiva y comenzó por hablar de lo acontecido ayer en Casa Rosada, donde el Estado nacional y los gobernadores firmaron un acta de compromiso (“Acuerdo federal para una Argentina unida contra la violencia de género”) para luchar contra la violencia de género. Además, confirmó que Marcela Losardo dejará de ser la ministra de Justicia de la Nación.



“Marcela (Losardo) me viene planteando desde hace semanas que quiere dejar el ministerio”, dijo Alberto en la entrevista, y ratificó que la funcionaria dejará la cartera. “Ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Está agobiada”, añadió. En cuanto a su reemplazante, Alberto dijo que surgieron como reemplazantes el diputado Martín Soria y Ramiro Gutiérrez, discípulo de Zaffaroni. “Son personas prestigiosas, pero tenemos que ver cómo lo resolvemos”, señaló.



Con respecto a lo acontecido ayer por la mañana en Casa de Gobierno, el Presidente confesó que había recibido a un grupo del colectivo de mujeres que le había pedido una reunión después del femicidio de Úrsula. “Les planteé la necesidad de hacer algo para que Argentina tome conciencia de lo que está pasando, porque en el fondo el femicidio es el resultado de un problema cultural”, dijo, y agregó que les planteó la necesidad de incluir en la discusión a todas las provincias porque “el delito no es un problema federal”.



Al respecto, Alberto confesó que, al acercarse el 8 de marzo, habló con la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y con el titular de Interior, Wado de Pedro, y les dijo que en esta fecha más que una ­jornada de reclamo quería que fuera “una jornada de soluciones”. Es por ello que les propuso a todos los gobernadores que estuvieran presentes.



“¿Qué buscaba? Convertir este problema de la violencia de género en un problema de Estado que tenemos que resolver, porque uno advierte que en muchos casos también hay un problema de funcionamiento institucional: funcionamiento de la Justicia y de las policías”, dijo el mandatario sobre el tema.

“Un problema muy serio”



“Insisto en que tenemos un problema muy serio con la Justicia y tenemos que resolverlo. En mi prédica no hay vocación de venganza, ni vocación de perseguir a nadie, ni quiero echar a nadie. Lo que quiero es que esto funcione de otra manera porque así estamos mal”, deslizó Alberto Fernández sobre los cambios en ese ámbito, un tema sobre el cual insiste desde el primer día de mandato.



Luego se metió con los funcionarios del Poder Judicial y habló de los jueces. Aseguró que está “seguro de que son muchos más los jueces dignos que los réprobos”. “Yo conozco la Justicia desde muy chico y he visto degradar la calidad de la Justicia, y, la verdad, a lo que yo aspiro es que los jueces tengan el prestigio de aquella época en la que ser juez era algo muy importante y muy valorado socialmente. Creo que eso se ha ido perdiendo por la inconducta de la Justicia”, afirmó el Presidente.



“Lo vengo planteando desde hace años, mucho antes de que yo hablara con Cristina. En la campaña hasta di nombres. Asumí el 10 de diciembre y dije que había que terminar con los sótanos de la democracia, y en esos sótanos está la Justicia”, aseveró.



Alberto se comparó con la situación que vivió el expresidente Raúl Alfonsín, al ejemplificar que el líder radical quiso que los militares de la última dictadura se juzgaran a sí mismos, algo que no ocurrió. “A mí me está pasando algo parecido. Yo esperaba que los jueces digan: A ver, vamos a revisar lo que pasó. Como acaba de pasar en Brasil”, dijo el Presidente.



Sobre lo que aconteció con Lula da Silva ayer, Fernández opinó: “Lo que acaba de hacer Brasil fue decir: Bueno, vamos a revisar lo que pasó. Esto está mal, vamos a empezar de vuelta”. En la misma línea se refirió al lawfare: “Son casos donde se quiere doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera. Es evidente que es así, y lo que vi hoy, que para mí es en términos de derecho lo más importante, es que lo que ha hecho la Corte en Brasil es la admisión de que el lawfare existe. Porque es reconocer que hubo una confabulación entre jueces y fiscales”.



Apuntando al Poder Judicial de nuestro país, el Presidente afirmó que “acá todos los estratos judiciales han quedado comprometidos con esas prácticas (por la guerra jurídica). Por eso, lo que creo yo es que, si hubo un tiempo opaco en la Justicia, hay que terminarlo, lo que no podemos es seguir habilitando la opacidad de la Justicia”, explicó el jefe de Estado.



Luego añadió: “Creo que las instituciones están hechas para ser respetadas, y la verdad es que yo no soy el que echa y pone jueces. De hecho, hay todo un proceso que está reglamentado. Lo que sí le pedí al Congreso, cuando vi que la Justicia no podía hacer nada, o no quería hacer nada, es que lo haga el Congreso, porque el Congreso sí puede investigar el funcionamiento de la Justicia”. “Eso es lo que dice la Constitución. No sé a quién le puede molestar, pero es lo que dice la Constitución”, finalizó.