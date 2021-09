Alberto pidió generar una “explosión de confianza”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió ayer a los candidatos del Frente de Todos (FdT) que generen “una explosión de confianza en los argentinos”, de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tendrán lugar el domingo de la semana próxima.

“En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante que tenemos, porque nosotros no renegamos de la política. Tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos”, dijo el mandatario, durante un acto que encabezó en el parque Tecnópolis, en Villa Martelli.

Participaron de ese acto gobernadores y precandidatos a legisladores de distintas provincias por el FdT, congregados bajo la consigna “La Argentina que queremos”.

“Saquemos la militancia a la calle y digamos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina de una vez y para siempre cambie”, arengó el Presidente.

Fernández se refirió también a la oposición, referenciada principalmente en Juntos, el frente conformado por el macrismo y parte del radicalismo. “Comparto lo que dicen 100%: hay dos modelos en pugna”, expresó el Presidente. “Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente e igualador; y otro país que no cree en la justicia social, en el que cada uno se salva solo y que generó la mayor decadencia económica que recordamos”.

Se refería, por supuesto, a los cuatro años durante los cuales Mauricio Macri gobernó el país y María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires.

En contraste, envió, como mensaje de unidad, una promesa en la que se refirió a la vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández; al diputado Máximo Kirchner (hijo de Cristina Fernández), y al titular de la Cámara baja y líder del Frente Renovador, Sergio Massa: “Yo no voy a traicionar a Cristina, a Máximo, a Massa, a ninguno de ustedes. No voy a traicionar al pueblo que me votó”, dijo el Presidente.