Alertan por el desguace del Programa de Cardiopatías Congénitas

Como bien informó diario Hoy, días atrás se conoció la noticia del desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) por parte de Ministerio de Salud de la Nación. La acción se consolido con el despido de siete prestigiosos médicos que integraban el programa.

Ante esto, diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución que contiene un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el desguace del PNCC. Los legisladores buscan que el Poder Ejecutivo informe sobre la situación actual del programa; las decisiones administrativas adoptadas sobre su estructura, funcionamiento y personal; el presupuesto asignado y ejecutado; y si se realizó alguna evaluación del impacto sanitario o presupuestario.

En paralelo, una de las integrantes del bloque peronista, Lorena Pokoik, presentó una solicitud de Acceso a la Información Pública para que el ministro de Salud, Mario Lugones, informe sobre el estado del personal, la red federal de atención y el presupuesto del programa.

“El PNCC, creado en 2008 y con ley desde 2023, permite que los más 4.000 bebés que nacen con ellas (50% requieren cirugía) en cualquier lugar lleguen al centro de complejidad que necesitan. Desmantelarlo es ilegal y otro error del Ministerio de Salud de la Nación”, advirtió el diputado nacional Pablo Yedlin.