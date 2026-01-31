Alertan por falta de controles químicos en la Provincia

El Consejo Profesional de Química volvió a encender las alarmas tras la explosión registrada en un depósito de la empresa Otowil en San Fernando. La entidad advirtió que la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario crítico por la ausencia de controles efectivos en el ámbito industrial. Según remarcaron, el incumplimiento de la normativa vigente y la escasa supervisión estatal convierten al territorio en un verdadero campo minado.

La institución recordó que desde hace años reclama la plena aplicación de la Ley 7.020 y la obligación de incorporar personal matriculado y capacitado. Sin estas condiciones, sostienen, resulta imposible prevenir incidentes de gran magnitud. El Consejo subrayó que la responsabilidad del Estado es ineludible y que los controles deben ser permanentes. También insistió en la necesidad de capacitar al personal para enfrentar emergencias, ya que los episodios se repiten y parecen haberse naturalizado.

La entidad fue crítica del contexto general, marcado por la desregulación y la convivencia de zonas urbanas con fábricas sin planificación adecuada. Frente a este panorama, reiteraron el llamado a coordinar esfuerzos para evitar tragedias que ponen en riesgo tanto a la población como al ambiente.