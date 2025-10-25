Alertan sobre los riesgos del rescate de EE. UU. al Gobierno libertario

El Financial Times advirtió que el paquete de asistencia de Estados Unidos a la Argentina, lejos de constituir un salvavidas incondicional, plantea riesgos financieros y geopolíticos de gran magnitud. La iniciativa, respaldada por Donald Trump, busca sostener a Javier Milei en medio de la crisis cambiaria, pero también apunta a frenar la influencia china en la región y garantizar el acceso a recursos estratégicos como litio, petróleo y uranio.

El plan contempla préstamos y líneas de swap condicionadas, lo que refuerza la dependencia de la Casa Rosada respecto de Washington. Analistas advierten que, más que fortalecer la autonomía argentina, la medida expone una cesión de soberanía y una subordinación a intereses externos. Incluso dentro del propio entorno republicano surgen críticas, algunos trumpistas consideran que la operación favorece más a Wall Street que a la economía local.

En este contexto, si el paquete fracasa en estabilizar la economía, el impacto no solo golpeará al Gobierno argentino, también pondrá en entredicho la estrategia de Washington y la apuesta de Trump, lo que podría terminar debilitando la imagen de Estados Unidos en lugar de consolidarla.