La Fiscalía Electoral habilitó un portal y guardias para denuncias

La Fiscalía Electoral, a cargo del fiscal federal Ramiro González, habilitó el portal denunciaselectorales.mpf.gov.ar para denunciar irregularidades en las elecciones legislativas. También podrán hacerse presentaciones en la sede de Comodoro Py 2002, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30, y habrá guardias especiales el 25 y 26 de octubre de 8 a 20.

Además, se recibirán denuncias por teléfono (4314-2908/2943/6622) y vía correo electrónico en [email protected]. El objetivo, remarcaron, es garantizar transparencia y confianza en el proceso electoral.