Analistas advierten por atraso cambiario y presión sobre el dólar

El debate sobre el tipo de cambio volvió a instalarse en el mercado con advertencias sobre un atraso cercano al 23%. Estimaciones recientes señalaron que el dólar oficial debería ubicarse en un nivel más alto que el actual, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad del esquema vigente y sobre la capacidad del Gobierno para mantenerlo en el tiempo.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectó la divisa en $1.484 hacia fin de mes y en $1.753 para diciembre de 2026, con una suba interanual del 21%. Sin embargo, especialistas consideraron que el valor correcto rondaría los $1.815, lo que refleja un desfasaje relevante y un riesgo de corrección abrupta.

La brecha cambiaria desalienta inversiones, encarece activos y favorece el turismo al exterior, lo que implica salida de divisas en un momento en que el país necesita fortalecer reservas. A esto se suman factores como los pagos de tarjetas tras las vacaciones y la demanda que generará el Mundial 2026, presiones que podrían forzar un ajuste del dólar en los próximos meses si no se aplican medidas de contención.