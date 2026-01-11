Anuncian más obras en Ruta 2

En las últimas horas se confirmó un avance sostenido de las obras que se realizan en el Distribuidor Etcheverry, clave para quienes circulan por la Ruta 2.

Los trabajos, llevados adelante por Autopistas Buenos Aires S.A. (Aubasa), se concentran a la altura del kilómetro 59 de la traza, en la vía de ingreso desde la avenida 44 y en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); y apuntan a renovar por completo ese acceso vial.

La intervención forma parte de un plan de mejora de la circulación en uno de los puntos más utilizados para el ingreso y egreso de La Plata.