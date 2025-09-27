Aprueban RIGI para inversión minera en San Juan

Los Azules es el primer proyecto de cobre aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promovido por el Ministerio de Economía.

La inversión estimada alcanza los US$2.700 millones, con más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones anuales por US$1.100 millones.

Ubicado en Calingasta, San Juan, se trata de uno de los mayores proyectos del mundo por recursos de cobre. Se espera que, tras la aprobación de su Estudio de Factibilidad, el proyecto comience su explotación en 2029, con una vida útil de 30 años y una producción anual de 160.000 toneladas de cobre.