ARBA detectó construcciones sin declarar en la Costa Atlántica

La Agencia de Recaudación bonaerense llevó adelante operativos de fiscalización catastral en la Costa Atlántica y descubrió más de 110 mil metros cuadrados de edificaciones sin declarar. El relevamiento se concentró en Pinamar y Cariló, donde se identificaron más de 200 viviendas de alta gama y al menos 25 edificios que figuraban como terrenos baldíos en countries y urbanizaciones abiertas.

Según el organismo, las irregularidades se repiten en barrios cerrados y desarrollos inmobiliarios de alto valor como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura, donde las construcciones suelen registrarse recién cuando se realizan los controles. Uno de los casos más llamativos corresponde a un edificio de nueve pisos en pleno centro de Pinamar, con departamentos, cocheras, locales y terraza panorámica, que acumulaba 6.900 metros cuadrados sin declarar. También se detectó un edificio de cuatro pisos en La Frontera con 2.000 metros cuadrados ocultos.

En ambos casos, ARBA notificó a los responsables para que regularicen su situación fiscal y eviten sanciones. El organismo destacó que la detección de estas maniobras permite recuperar recursos para la provincia y garantizar mayor equidad tributaria.