Causa YPF: El Gobierno se negó a revelar dónde están las reservas de oro

El Gobierno nacional rechazó un pedido de la justicia de Estados Unidos que buscaba conocer la ubicación, cantidad y destino de las reservas de oro del Banco Central. La solicitud había sido presentada por los beneficiarios del fallo adverso contra la Argentina en la causa por la estatización de YPF, quienes reclaman que el país emita una declaración jurada detallando esos activos como parte de la estrategia para localizar bienes embargables en el exterior. La negativa oficial se apoya en la autonomía del Banco Central y en la separación jurídica respecto del Tesoro.

Analistas del caso señalaron que el Ejecutivo fundamentó su postura en que el oro pertenece al Banco Central y que, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a esa información. En esa línea, el Gobierno rechazó el requerimiento para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar ante el tribunal.

La causa se remonta a la expropiación de YPF en 2012 y culminó en septiembre de 2023 con un fallo que obliga a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, además de los intereses correspondientes. Tras esa resolución, los fondos demandantes buscan avanzar sobre activos del Estado, mientras el Gobierno sostiene la necesidad de preservar la separación institucional entre el Tesoro y el Banco Central.

Cabe señalar que la controversia se profundiza porque, pese a las exigencias judiciales y a las revelaciones sobre el traslado irregular de lingotes al exterior, el Gobierno sigue sin informar dónde están las reservas. El silencio oficial mantiene abierta la sospecha sobre el destino de los activos estratégicos, un dato que aún permanece sin esclarecer.