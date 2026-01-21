ARBA lanza régimen para cancelar deudas impositivas

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) habilitó un régimen que amplía las opciones de pago y apunta a ordenar la situación fiscal de los contribuyentes. La medida entrará en vigencia el 2 de febrero y alcanza tanto a obligaciones en instancia prejudicial como judicial.

El director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, destacó que la iniciativa busca dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día y recuperar los descuentos vigentes. El régimen incluye deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025 en tributos como Inmobiliario, Automotores para embarcaciones deportivas y sobre los Ingresos Brutos.

Las condiciones del régimen varían según el impuesto y contemplan planes de pago con distintos anticipos y cuotas. Se ofrecen modalidades que incluyen cancelación al contado y planes de hasta 60 meses. También se prevén alternativas para deudas judicializadas y un esquema especial para 2026 con tasas reducidas.

Desde ARBA recordaron que regularizar las obligaciones es requisito indispensable para acceder a bonificaciones de hasta el 15% por pago anticipado y descuentos por cumplimiento en término. El calendario prevé que el Inmobiliario venza en febrero y el Automotor en marzo, bajo una modalidad mensual que busca dar previsibilidad a los contribuyentes.