ARCA acuerda con Estados Unidos digitalizar procesos aduaneros

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) firmó un convenio con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El acuerdo fue rubricado por el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, junto al titular de la Dirección General de Aduanas, José Andrés Velis, y el subcomisionado ejecutivo adjunto del organismo estadounidense, Donald R. Stakes.

Según informó ARCA, el entendimiento busca modernizar procesos mediante digitalización, automatización de trámites y fortalecimiento de controles bilaterales. También prevé profundizar el intercambio de información y reforzar la coordinación para identificar amenazas, combatir delitos transnacionales y cumplir con estándares de la Organización Mundial de Aduanas.

De acuerdo con el organismo, el trabajo conjunto permitirá agilizar el comercio legítimo y reducir tiempos logísticos, con impacto en la competitividad del sector privado.

En paralelo, fuentes agroexportadoras señalaron que la cooperación incluirá datos sobre el mercado de soja, en línea con compromisos para estabilizar el comercio mundial. Sin embargo, persisten dudas sobre la presión estadounidense en materia de retenciones y su efecto en el sector. Frente a este escenario, especialistas advierten que la alineación entre los países puede implicar concesiones sensibles y reducir márgenes de autonomía en la política económica y comercial, con riesgos de trasladar tensiones externas al plano interno.