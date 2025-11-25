La Provincia regulará la inteligencia artificial

La provincia de Buenos Aires se convirtió en la primera jurisdicción del país en aprobar un marco normativo obligatorio para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en el Estado. La noticia se conoció mediante la resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial por la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno bonaerense que establece las “Reglas para el desarrollo, implementación y uso responsable de sistemas de Inteligencia Artificial”.

El objetivo central es proteger los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía. La medida surge en un contexto global de debate sobre cómo regular la IA, en línea con iniciativas de la Unión Europea, la OCDE y la Unesco, que promueven marcos éticos y de seguridad.

En este camino, la norma incorpora principios como neutralidad tecnológica y razonabilidad; centralidad de la persona humana y respeto a los derechos humanos; inclusión, sostenibilidad ambiental y privacidad; y autodeterminación informativa, transparencia, trazabilidad y responsabilidad demostrada.

Además, recuerda que los responsables de bases de datos deben aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar seguridad, confidencialidad y prevención de accesos no autorizados.

A su vez, los organismos deberán realizar evaluaciones preliminares de riesgo, implementar mecanismos de gobernanza de datos y evitar sesgos discriminatorios durante todo el ciclo de vida de los sistemas.