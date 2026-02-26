ARCA amplía controles y suma billeteras virtuales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un nuevo esquema de fiscalización sobre monotributistas. El organismo notificó por correo electrónico a quienes no realizaron la recategorización obligatoria antes del 5 de febrero, recordando que la actualización define la categoría y el monto de la cuota a pagar durante el semestre.

La novedad es que ahora el organismo incorpora los movimientos registrados en billeteras virtuales, lo que amplía el alcance de los controles. Si se detectan ingresos superiores a los declarados, los contribuyentes podrían enfrentar sanciones económicas y administrativas.