Kicillof pidió unidad tras la fractura del peronismo en el Senado

El gobernador Axel Kicillof planteó la necesidad de recomponer la unidad del peronismo luego de la fractura que se evidenció en el Senado de la Nación. El mandatario bonaerense reconoció que el espacio atraviesa una crisis interna y sostuvo que el desafío excede la supervivencia partidaria. En ese marco, pidió ampliar la base política opositora rumbo al 2027 y convocó a sumar sectores y dirigentes para enfrentar el escenario actual.

Kicillof insistió en que la dispersión opositora fortalece a la administración de Javier Milei y vinculó la situación con la presión financiera que enfrentan las provincias por el ajuste nacional. “Está asfixiando a las provincias y a la producción, y después eso lo usa como mecanismo de extorsión”, señaló. El dirigente bonaerense también reconoció que el desafío no se agota en ganar elecciones, sino en construir una fuerza cohesionada con capacidad de gobierno.

La fractura en el Senado y su impacto

El quiebre del interbloque peronista en la Cámara alta dejó al justicialismo con su menor representación desde 1983. La salida de Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, integrantes del bloque Convicción Federal, reconfigura el mapa parlamentario. Estos legisladores responden a gobernadores con perfil dialoguista, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, lo que marca un cambio de estrategia frente al oficialismo.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, la ruptura se produjo en la antesala de la sesión preparatoria en la que se definieron autoridades legislativas. Con 25 miembros, el bloque justicialista perdió peso, mientras La Libertad Avanza quedó cerca de alcanzar los dos tercios junto a sus aliados. Este nuevo escenario impacta directamente en el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que podría reunir 44 votos con el respaldo del PRO y la UCR.

El llamado a construir una alternativa amplia

Ante este panorama, Kicillof sostuvo que la unidad es indispensable para enfrentar el modelo oficialista. La fractura en el Senado refuerza su diagnóstico sobre la necesidad de cohesión y marca un desafío central para el futuro del movimiento.