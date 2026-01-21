Argentina enviará ayuda a Chile por los incendios forestales

El Gobierno argentino manifestó su solidaridad con Chile ante los incendios forestales que afectan las regiones de Biobío y Ñuble, y ofreció apoyo a través de la Agencia Federal de Emergencias.

Cancillería destacó que ambos países mantienen mecanismos permanentes de cooperación en gestión del riesgo y respuesta ante emergencias. En un comunicado, se enviaron condolencias a las familias de las víctimas y se subrayó la reciprocidad por la asistencia chilena en la Patagonia.

El canciller Pablo Quirno afirmó que se mantiene contacto permanente con las autoridades trasandinas y que Argentina acompañará los esfuerzos para superar la crisis en el país vecino.