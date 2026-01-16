Argüello: “La reforma laboral no va a dar más trabajo”

El cosecretario de la CGT, Octavio Argüello, afirmó que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei “no va a dar más trabajo y le quita derechos a los trabajadores”. El dirigente señaló que la central obrera dialoga con gobernadores para que comprendan el alcance del proyecto y advirtió que, tal como está planteado, “es judicializable y va en contra de la dignidad de los trabajadores”.

Argüello sostuvo que la ley debe discutirse en profundidad y que la CGT está dispuesta a debatir cambios siempre que garanticen empleo digno y con cobertura. “Mientras no sea volver a la esclavitud estamos dispuestos a discutir”, remarcó en declaraciones radiales.

El cosecretario recordó que la reforma presentada en el Senado precariza más que lo que promete, y adelantó que la central obrera se reunirá la próxima semana con gobernadores. Asimismo advirtió que, si el Congreso avanza sin escuchar a la CGT, “estaremos en la calle protestando”. Para el sindicalista, el movimiento obrero no puede aceptar una norma que reduzca derechos y debilite la negociación colectiva, porque “el trabajo sin dignidad no es trabajo”. Argüello insistió en que la defensa de los derechos laborales es un límite que la CGT no está dispuesta a negociar.